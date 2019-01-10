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Нибиру взрывом уничтожила Венеру: планета-убийца готова к решающему удару перед нападением на Землю
Эксперты говорят, что до Нового года предвестником апокалипсиса называли заметную точку рядом с Солнцем. Затем около нее появилась еще одна точка. Сейчас диаметры обоих небесных тел выровнялись. Ученые заявляют, что есть все основания полагать, что Нибиру реально движется в сторону Земли. Это можно означать, что тема конца света скоро вновь будет одной из самых обсуждаемых, передает "Диалог.UA".
Недавно уфологов озадачила необычайно яркая вспышка в небе. Пока эксперты не могут точно сказать, что именно случилось. Однако некоторые специалисты твердят, это взорвался некий объект, причем весьма больших размеров. Более того, в последнее время Звезда смерти стала весьма часто появляться в небе над различными странами. Все эти факты лишний раз убедили альтернативных ученых в том, что конец света вскоре может стать реальностью. По словам уфологов, на данный момент, предположительно, Звезда смерти находится в пространстве между Солнцем и Голубым шаром. Некоторые уфологи заявили, что недавняя вспышка может говорить об одном: последняя планета на пути Нибиру, то есть к нашей Земле, Венера, уже уничтожена. Конспирологи в своих заявлениях пошли дальше. Они убеждены, что взрывом Звезда смерти как бы дала понять: смертоносная планета есть, а люди должны осознавать, что апокалипсис неминуем. И в дальнейшем всевозможные катастрофы и природные потрясения будут только увеличиваться, Нибиру останавливаться не намерена. Ученые сообщили, что в эти дни подземные толчки фиксируются в районе Перу, задевая границы Бразилии. Не так давно землетрясения были зафиксированы в Японии, Индонезии, Иране, Аляске. Нибиру, и этот факт настораживает научный мир, пристально следит за Россией. На ее территориях также были замечены небольшие подземные толчки. Ученые считают, предполагаемый взрыв Венеры - доказательство того, что Нибиру всерьез стала расправляться с теми объектами, которые встречает на своем пути к нашей планете. Дать отпор планете-убийце, кроме Солнца, может разве что Юпитер или же Сатурн. Но люди уже вряд ли смогут увидеть эту схватку.
Теги: Донбасс, Земля, Венера, уничтожение, Нибиру
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