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Американец зафиксировал жуткие звуки, доносящиеся с неба (ВИДЕО)
Причина этого странного явления остается неизвестной.
По словам одного мужчины, который проживает в пригороде Питтсбурга, где-то высоко в небе находится источник странного звука, мешающий спокойно жить. Звук похож на металлический рев либо басистое «трубение». Мужчина смог записать аномалию на видео, материал прикреплен ниже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Странный рёв не прекращается, в связи с чем создает определенный дискомфорт: мешает спать по ночам. Герой истории уже ходил к чиновникам, но безрезультатно. Вблизи нет заводов или аэропортов, поэтому и звукам якобы негде возникать. Житель Пенсильвании уже начал задумываться о переезде, поскольку звук потихоньку сводит с ума.
Как считает американец, в небе инопланетяне ведут какую-то деятельность. Примечательно, что подобные звуки ранее возникали и в других частях света. В данный момент мужчина общается с уфологами, чтобы те провели расследование.
Важно отметить, что предыдущие случаи «трубения» так и не удалось изучить: источник звука либо хорошо спрятан, либо находится слишком высоко. Не факт, что и это расследование закончится успехом.
Теги: Донбасс, звук, инопланетянин, небо
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