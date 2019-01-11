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На выставке в Лас-Вегасе представили искусственное мясо: опубликовано видео
Американская компания Impossible Foods CES на технологической выставке CES в Лас-Вегасе представила свой новый продукт — Impossible Burger 2.0. Отмечается, что это улучшенная версия котлеты из растительных ингредиентов, имитирующих вкус говядины. Об этом сообщает ITC.ua.
В основе новой модификации лежит гем — особое соединение, придающее мясу характерный красноватый оттенок и легкий привкус железа. Он содержится и в натуральных мясных продуктах, однако, Impossible Foods использует растительный аналог.
Ранее в состав эрзац-говядины входили кокосовое масло, картофельный и пшеничный белок, но в обновленной версии последний ингредиент заменили соевым протеином.
Сейчас из данного продукта готовят не только котлеты, но и фрикадельки, начинку для пирожков и пельменей, а также лазанью и даже тартар.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Лас-Вегас, выставка
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