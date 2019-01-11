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Трамп передумал лететь в Давос, куда Кремль хотел отправить Путина: встреча президентов снова срывается
Американский президент больше не планирует принять участие в работе знаменитого экономического форума.
А ведь у Москвы были наполеоновские планы на эту поездку, ведь на форуме могли пройти переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал важное заявление, похоронившее надежды Кремля.
10 января, в четверг, он сообщил, что не планирует лететь в Давос, где уже в ближайшее время состоится Всемирный экономический форум. Об этом сообщает "Диалог.UA". Дональд Трамп написал об этом в своем микроблоге "Твиттер".
При этом президент указал, что причиной для отмены запланированного визита стала "неуступчивость демократов в вопросе безопасности границ".
В США набирает обороты "бюджетный кризис" , который, очевидно и задержал в Вашингтоне главу государства. Его политические оппоненты отказывают в выделении бюджетного финансирования на амбициозный президентский проект – стену с Мексикой.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, отмена, встреча, Дональд Трамп, Давос
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