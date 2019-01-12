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Серо и уныло!: в сети показали новые снимки из Керчи
12.01.2019 18:59
В сети опубликовали фото из самого восточного населенного города на временно неподконтрольном украинским властям полуострове Крым.
Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, передает donpress.com.
Фото сделаны в городе Керчь, где после сильного снегопада пришло потепление. Снег быстро растаял и оставил после себя море грязи и океаны луж.
«Керчь. Вот и все снеговички. Уютненько» — пишет блогер.
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, снегопад, фото, потепление, соцсети
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