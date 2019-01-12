Серо и уныло!: в сети показали новые снимки из Керчи

12.01.2019 18:59

В сети опубликовали фото из самого восточного населенного города на временно неподконтрольном украинским властям полуострове Крым.

Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, передает donpress.com.

Фото сделаны в городе Керчь, где после сильного снегопада пришло потепление. Снег быстро растаял и оставил после себя море грязи и океаны луж.

«Керчь. Вот и все снеговички. Уютненько» — пишет блогер.