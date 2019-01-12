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Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
Блогер с ником "Луганчанин" разместил в Twitter фото электричек, выпущенных на предприятии "Лугансктепловоз".
"Электрички, сделанные в том Луганске, которого уже нет", - прокомментировал блогер фото, сделанное явно не в Луганске, поскольку видны электрифицированные железнодорожные пути, чего в Луганске сделать не успели, передает "Диалог.UA".
А безоговорочно прав блогер в том, что того Луганска, в котором производились тепловозы, электровозы, шахтные электродвигатели, множество другого промышленного оборудования и множество товаров, как говорится, народного потребления, уже нет. Нет города с мощной многоотраслевой промышленностью, который во многом был самодостаточным и имел очень хорошую репутацию.
Город как крупный промышленный конгломерат фактически уничтожили российские оккупанты и колаборанты, поверившие под влиянием оголтелой пропаганды в нелепую и глупую сказочку под названием "русский мир". Поверившие, несмотря на то, что эта страшная "сказка" практически свела на нет Приднестровье (кстати, тоже промышленный регион Молдовы), превратила Абхазию из процветающей курортной зоны в "выжженную пустыню", то же самое сделала из аграрной Южной Осетии. Сейчас промышленность в оккупированном Луганске – это несколько предприятий, выпускающих продукты питания. Остальные предприятия если и работали, то далеко не на полную мощность и очень недолго, в основном – для "картинки" в пропагандистских медиа-ресурсах. Часть предприятий вывезены в РФ – или собственниками (например, завод "Маршал"), или оккупантами (наиболее ценное оборудование "Лугансктепловоза"). Кстати, бывшие работники "Лугансктепловоза утверждают, что нынешнее состояние этого предприятия таково, что есть все основания говорить о промышленном гиганте в прошедшем времени. Впрочем, как и обо всем промышленном Луганске.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, производство, электричка, электровоз, тепловоз
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