Какие детали первых переговоров с Путиным скрыл от Госдепа Трамп, когда забрал записи переводчика, - WP

13.01.2019 10:15

После встречи с Путиным в Гамбурге летом 2017 Трамп забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации.

Авторитетное издание The Washington Post сообщило о том, что американский президент Дональд Трамп скрыл детали первых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает "Диалог.UA". Речь идет о самой первой встрече глав США и России, которая состоялась в Гамбурге летом 2017 года.

Источники сообщили о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.

Согласно информации издания, после завершения встречи американский лидер взял записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации.

Уже позднее представитель Госдепа предпринял попытку получить доступ к данным записям, однако получил отказ. В администрации Трампа уверяют, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед ними о встрече.

Подобные действия Трампа пытаются объяснить угрозой возникновения утечек.



Источник: www.dialog.ua