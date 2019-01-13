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Сеть взорвали кадры, как в России с почестями встретили старые танки Т-34: неприятный факт сильно разозлил россиян

13.01.2019 22:01
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Сеть взорвали кадры, как в России с почестями встретили старые танки Т-34: неприятный факт сильно разозлил россиян

Социальные сети взорвало фото эшелона со старыми советскими танками Т-34, которые России подарил Лаос.

Кадры "торжественной встречи железнодорожного эшелона" в городе Чита были опубликованы в Интернете и потрясли маразмом пользователей соцсетей, передает dialog.ua.

Российские власти решили привлечь внимание и сделать из прибытия танков информационный повод, сопровождая движение поезда по России в каждом из городов-остановок оркестром, чиновниками, пионерами и ветеранами войны.

При этом журналисты смогли выяснить, что танки на самом деле были сделаны в Чехословакии в пятидесятые годы ХX века, после чего были подарены Лаосом России. Фото потрясло социальные сети, где пользователи принялись издеваться над россиянами. "В Чите ватный шабаш - пришел эшелон с танками Т-34, которые России подарил Лаос. Полный набор: чиновники, оркестр, ветераны, пионеры, путлерюгент (Юнармия). Это при том, что эти танки к дидам никаким боком, их сделали в Чехословакии в 50-е, они не воевали" пишет пользователь.



Теги: Россия, Донбасс, поезд, подарок, Лаос, танки, соцсети
 
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