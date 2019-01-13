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В канадской компании изобрели нервущиеся колготки
В канадской компании Sheertex создали мечту всех женщин — нервущиеся колготки.Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном сайте компании.
В публикации говорится, что для создания взяли специальный полимерный материал, который используют для бронежилетов и альпинистского снаряжения. Новинку представили на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.
Специалисты компании заявили, что благодаря новым технологиям колготки очень легкие, на ощупь почти не отличаются от обычных, но порвать их практически невозможно.
Сейчас Sheertex Sheers доступны в трех оттенках черного цвета, но компания обещает уже в ближайшее на рынок поступят и колготки других оттенков. Заказать новинку можно только в онлайн-магазине.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Канада, женщина, колготки
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