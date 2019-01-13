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В Крыму поднялась паника из-за "дрессировки сиренами"
13.01.2019 19:53
Жители Крыма пожаловались на вой сирен, который они наблюдали днем 13 января.
Об этом в Twitter сообщил блогер КРЫМский бандеровец, передает apostrophe.ua.
"Сегодня в полдень Крым вновь дрессировали сиренами, о которых не предупреждали", - написал он.
По словам очевидцев, сирены в частности слышали в Ялте, Феодосии и Армянске.
Теги: Донбасс, Крым, Феодосия, Армянск, Ялта, паника, соцсети, сирены
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