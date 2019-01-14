- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Сеть взорвали кадры, как в России с почестями встретили старые танки Т-34: неприятный факт сильно разозлил россиян22:01
- В Крыму поднялась паника из-за "дрессировки сиренами"19:53
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка18:52
- Иначе будет война: Киев предъявил ООН жесткие требования из-за РФ18:21
- "Да помолчите вы, м...!" - видео скандала на росТВ: неудобная правда про Донбасс разозлила россиян. ВИДЕО12:45
- Очевидец из Чили заснял "всевидящее око" в небе11:47
- "РФ будет "пробивать" сухопутный коридор в Крым, захватывая новые земли Украины", - Наев о "затишье" врага на Донбассе 11:15
Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины
57-летний российский продюсер и шоумен Александр Цекало заявил о разводе с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой после того, как его увидели с любовницей в Италии. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", - рассказал в интервью шоумен.
Александр Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой в 2007 году в Киеве после скандального развода с певицей Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В браке родились двое детей: дочь Александра и сын Михаил.
Брак с Дариной станет четвертым по счету в жизни шоумена. До женитьбы с Галушкой он дважды состоял в браке - с Аленой Шиферман и Лолитой Милявской.
Теги: Донбасс, певец, актер, развод, Вера Брежнева, Александр Цекало
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур08:55
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером08:25
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- Почему пожилые люди теряют субсидии08:00
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Встречаем первый день Старого Нового года21:19
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»