Редкая болезнь многократно усилила слух женщины

14.01.2019 19:15

Даже собственное дыхание теперь кажется ей слишком громким.



41-летняя англичанка Пэм Робертс столкнулась с расстройством, которое она сама называет мукой. Женщина рассказывает, что ей приходится постоянно слышать, как двигаются ее глазные яблоки, а эти звуки внутри головы уже стали хуже пытки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.



В мире всего лишь у нескольких сотен людей диагностировали редчайший синдром под названием дегисценция костной стенки верхнего полукружного канала, и Пэм входит в их число.



Самое страшное в этой ситуации то, что несчастной женщине приходится слышать буквально все процессы в своем организме: переваривание пищи, течение крови в кровеносных сосудах и венах, движение мышц, костей, сердцебиение и даже эхо от собственного дыхания.

«Каждый день 24/7 я чувствую головокружение, потерю равновесия. Я слышу внутренности моего тела … Я слышу, как мои глазные яблоки двигаются из стороны в сторону. Я слышу, как мой желудок переваривает».



Синдром дегисценции костной стенки верхнего полукружного канала - крайне редкое медицинское расстройство, существование которого выявили совсем недавно. Это расстройство сопровождается истончением или отсутствием отрезка кости во внутреннем ушном канале, что вызывает нарушения баланса и высокую чувствительность даже к малейшим звукам.



Это расстройство, впервые признанное в медицинской литературе в 1998 году, обычно происходит по неизвестным причинам у пожилых людей.



«Я слышу свистящий звук, который, как мне кажется, - моя кровь в ушах. Я слышу свой голос, и мне приходится использовать другое ухо для телефона, потому что иначе оно слишком искажено».

К сожалению, все эти звуки невозможно приглушить, поэтому их звучание давно уже стало для женщины невыносимым мучением. Иногда звуки бывают настолько громкими, что Пэм с трудом верится, что их не слышат окружающие.



Врачи пытались заполнить крошечные отверстия в ее ушном канале при трансмастоидной операции, финансируемой NHS, но симптомы у мисс Роберт вернулись через четыре месяца - и стало хуже. Единственное, что может спасти женщину, это сложная и дорогостоящая операция на головном мозге.



«Она - оболочка человека, которым она была раньше, и наши дети упускают возможность иметь полностью функционирующую мать. Пэм старается изо всех сил, но бывают случаи, когда она вне себя из-за симптомов, и иногда она полностью уходит», - говорит муж.