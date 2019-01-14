Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Редкая болезнь многократно усилила слух женщины

14.01.2019 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Редкая болезнь многократно усилила слух женщины

Даже собственное дыхание теперь кажется ей слишком громким.

41-летняя англичанка Пэм Робертс столкнулась с расстройством, которое она сама называет мукой. Женщина рассказывает, что ей приходится постоянно слышать, как двигаются ее глазные яблоки, а эти звуки внутри головы уже стали хуже пытки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

В мире всего лишь у нескольких сотен людей диагностировали редчайший синдром под названием дегисценция костной стенки верхнего полукружного канала, и Пэм входит в их число.

Самое страшное в этой ситуации то, что несчастной женщине приходится слышать буквально все процессы в своем организме: переваривание пищи, течение крови в кровеносных сосудах и венах, движение мышц, костей, сердцебиение и даже эхо от собственного дыхания.

«Каждый день 24/7 я чувствую головокружение, потерю равновесия. Я слышу внутренности моего тела … Я слышу, как мои глазные яблоки двигаются из стороны в сторону. Я слышу, как мой желудок переваривает».

Синдром дегисценции костной стенки верхнего полукружного канала - крайне редкое медицинское расстройство, существование которого выявили совсем недавно. Это расстройство сопровождается истончением или отсутствием отрезка кости во внутреннем ушном канале, что вызывает нарушения баланса и высокую чувствительность даже к малейшим звукам.

Это расстройство, впервые признанное в медицинской литературе в 1998 году, обычно происходит по неизвестным причинам у пожилых людей.

«Я слышу свистящий звук, который, как мне кажется, - моя кровь в ушах. Я слышу свой голос, и мне приходится использовать другое ухо для телефона, потому что иначе оно слишком искажено».

К сожалению, все эти звуки невозможно приглушить, поэтому их звучание давно уже стало для женщины невыносимым мучением. Иногда звуки бывают настолько громкими, что Пэм с трудом верится, что их не слышат окружающие.

Врачи пытались заполнить крошечные отверстия в ее ушном канале при трансмастоидной операции, финансируемой NHS, но симптомы у мисс Роберт вернулись через четыре месяца - и стало хуже. Единственное, что может спасти женщину, это сложная и дорогостоящая операция на головном мозге.

«Она - оболочка человека, которым она была раньше, и наши дети упускают возможность иметь полностью функционирующую мать. Пэм старается изо всех сил, но бывают случаи, когда она вне себя из-за симптомов, и иногда она полностью уходит», - говорит муж.



Теги: Донбасс, болезнь, слух, женщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх