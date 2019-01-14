Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда

14.01.2019 10:01

В Интернете обсуждается история 4-летнего мальчика по имени Сэм, который шокировал свою семью историей о своей «прошлой жизни».

Его родители сначала заметили странные фразы со стороны ребенка. Итак, однажды Сэм сказал отцу, что когда он был старым, он менял подгузники. Семья была особенно впечатлена тем, что сказал ребенок, когда впервые увидел фотоальбом своей бабушки.

Отец принес эту старую книгу в дом вместе с другими вещами, когда умерла бабушка Сэма. Проверяя альбом, мальчик увидел первую машину своего деда и вдруг сказал: «Это моя машина». Удивленные, его родители решили показать Сэму детскую фотографию его деда, которого он поддерживал в окружении других детей. Мальчик указал дедушке и сказал: «Я».

Сэм также рассказал своим родителям, что в прошлых жизнях «злые дяди» отправляли сестру «плавать с рыбой». Это впечатлило его родителей еще больше, так как сестра Сэма была убита, а ее тело найдено в воде. Семья ребенка тогда убедилась, что их сын был реинкарнацией деда.

Источник: https://from-ua.com