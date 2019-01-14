- Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда10:01
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Сеть взорвали кадры, как в России с почестями встретили старые танки Т-34: неприятный факт сильно разозлил россиян22:01
- В Крыму поднялась паника из-за "дрессировки сиренами"19:53
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка18:52
- Иначе будет война: Киев предъявил ООН жесткие требования из-за РФ18:21
- "Да помолчите вы, м...!" - видео скандала на росТВ: неудобная правда про Донбасс разозлила россиян. ВИДЕО12:45
- Очевидец из Чили заснял "всевидящее око" в небе11:47
Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда
В Интернете обсуждается история 4-летнего мальчика по имени Сэм, который шокировал свою семью историей о своей «прошлой жизни».
Его родители сначала заметили странные фразы со стороны ребенка. Итак, однажды Сэм сказал отцу, что когда он был старым, он менял подгузники. Семья была особенно впечатлена тем, что сказал ребенок, когда впервые увидел фотоальбом своей бабушки.
Отец принес эту старую книгу в дом вместе с другими вещами, когда умерла бабушка Сэма. Проверяя альбом, мальчик увидел первую машину своего деда и вдруг сказал: «Это моя машина». Удивленные, его родители решили показать Сэму детскую фотографию его деда, которого он поддерживал в окружении других детей. Мальчик указал дедушке и сказал: «Я».
Сэм также рассказал своим родителям, что в прошлых жизнях «злые дяди» отправляли сестру «плавать с рыбой». Это впечатлило его родителей еще больше, так как сестра Сэма была убита, а ее тело найдено в воде. Семья ребенка тогда убедилась, что их сын был реинкарнацией деда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ребенок, необъяснимые явления, реинкарнация, шок, дед
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда10:01
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур08:55
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»