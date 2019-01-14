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Трамп озвучил «плохие новости» для России

14.01.2019 19:33
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Трамп озвучил «плохие новости» для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединенных Штатах является плохой новостью для России. Об этом он написал в своем Твиттер.

Трамп в своем сообщении процитировал телеканал Fox написал:

«Цены на газ в Соединенных Штатах падают, потому что президент Трамп дерегулировал энергетику, и сейчас мы добываем гораздо больше нефти, чем когда-либо прежде».

Американский лидер пошутил по поводу его предполагаемых связей с Россией и уточнил:.

«…Но это плохие новости для России, зачем президент Трамп так поступил? Думал, что работает на пользу Кремля?» .

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Дональд Трамп, Кремль
 
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