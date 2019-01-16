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Библейское предсказание. Кровавая луна спровоцирует войну на Ближнем Востоке
Редкое явление принесет войну на Ближний Восток.
Об этом в своей книге о толковании кровавых лун на основе Писания рассказал пастор Марк Блитц. Проповедник утверждает, что небесные тела являются "знаками, обозначающими священные времена", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия".
Блитц ссылается на несколько библейских отрывков. На основе анализа Писания он пришел к выводу, что эта кровавая луна предвещает не апокалипсис, а начало военных действий на Ближнем Востоке, в которых одержит победу Израиль.
Однако некоторые все же считают, что кровавая луна предвестник конца света, который наступит 21 января. Блитц сумел установить все виды связей между событиями в истории и таинственным явлением в небе. Пастор добавил, что в 2018 году кровавая луна появилась над Ближним Востоком, а в этом году уже над Соединенными Штатами.
Отметим, что в Сети сделали расклад по картам Таро и рассказали, как пережить лунное затмение. Ранее в Сети показали яркие кадры кровавой луны, которую наблюдали в июле прошлого года.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Библия, Луна, Ближний Восток, предсказание, Восток
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