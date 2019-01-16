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«Я ничего не пил, только причастился»: пьяный священник РПЦ снес авто с людьми.
В городе Великие Луки Псковской области местный священнослужитель — заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления, штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иеродиакон Андрей Парфенов — вылетел на своей Toyota Camry на встречную полосу и спровоцировал ДТП, в котором серьезно пострадали две женщины, передает Обозреватель.
Уголовное дело в отношении Парфенова до сих пор не возбуждено, и родственники пострадавших опасаются, что виновник аварии уйдет от ответственности, пишет "Инфо-24". В пресс-службе Великолукской епархии сообщили, что после случившегося священник временно — "до завершения следствия" — запрещен в служении.
ЧП произошло около 00:30 в ночь на 12 января. Автомобиль, которым управлял священник, врезался в Daewoo Nexia, где находились водитель и трое пассажиров. Удар пришелся на сторону переднего пассажирского места — там сидела 43-летняя Екатерина Царева. Женщина оказалась зажата искореженной дверью, она получила черепно-мозговую травму и переломы ребер. Кроме того, у нее раздроблены кости таза, и требуется операция.
"Он летел настолько быстро, что наш водитель не успел ничего сделать", — рассказала вторая пострадавшая.
Дочь Екатерины Царевой Анастасия получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
По словам девушки, иеродиакон подошел к их машине со словами: "Извините, меня занесло".
Во время освидетельствования было установлено, что водитель Daewoo Nexia трезв, а в пробе Андрея Парфенова содержалось 0,71 промилле алкоголя (при установленном законом РФ пределе в 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе).
Парфенов приходил в больницу к пострадавшей Царевой.
"Он усердно просил прощения и со словами "Вот, она нас всех спасла" показывал маленькую икону с панели управления его автомобиля, со слезами на глазах он рассказывал о тяжелом детстве и больных родителях, которые не перенесут такой вести", — сообщает со слов Анастасии издание.
Девушка заявила, что напоследок священник заверил: "Я ничего не пил, только причастился".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Псков, священник, ДТП, пьяный
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