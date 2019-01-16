- Найдена древнейшая сауна майя22:20
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- «Я ничего не пил, только причастился»: пьяный священник РПЦ снес авто с людьми. 17:30
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- Суд РФ оставил под стражей ещё четырех украинских моряков09:00
- В январе произойдет необычное лунное затмение08:30
- Библейское предсказание. Кровавая луна спровоцирует войну на Ближнем Востоке 08:00
- У Путина предупредили Украину о войне на Донбассе: Патрушев сделал тревожное заявление20:13
Найдена древнейшая сауна майя
Баня была построена более 2500 лет назад.
Польские археологи во время раскопок древнего города майя Накум (современная Гватемала) обнаружили старинную паровую баню индейцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus.ru.
Изначально мы предполагали, что нашли гробницу, но по мере раскопок стало ясно, что перед нами древнейшая паровая баня майя. Она практически полностью вытесана из известняка и очень хорошо сохранилась, -пояснили руководители раскопок.
По предварительной оценке, баня была построена более 2500 лет назад. Такие помещения были для майя как местом для отдыха, так и играли большую роль в ритуальных обрядах.
Согласно верованиям древних индейцев, во время принятия ванны человек не только очищает свое тело, но и душу. Представители высших сословий и шаманы могли принимать ванные с благовониями перед ответственными мероприятиями и праздниками.
Также, как и пещеры, паровые бани у майя считались местами силы, которые связывали мир людей и богов. Там индейцы часто оставляли подношения божествам, чтобы получить богатый урожай и здоровье.
Найденная баня выглядит как вход в пещеру: узкий туннель, ведущий вниз. Уже позже археологи нашли рукотворный водосток, ведущий в саму баню. В бане есть две «парилки», куда можно легко попасть с помощью лестниц.
В этих помещениях находились высеченные из известняка плиты-скамьи, а напротив входа, вероятно, располагались крупные камни, которые нагревали и обливали водой для пара. Излишняя жидкость стекала по узким каналам вдоль туннеля.
Есть предположение, что внутри баню отделывали деревом, чтобы влага и пар дольше оставались в помещении, но следы древесины мы пока не нашли, -рассказали археологи.
Такие бани были широко распространены среди индейцев майя с 700 г. до н. э. до 300 г. до н. э. Позже появились ванны, напоминающие большие глиняные бассейны. Такие изменения связаны со сменой правящей династии или другими социальными потрясениями.
Теги: Донбасс, открытие, Майя, сауна
- Донецкий ученый победил колебания
- Порошенко открыл отстроенные мосты на Донбассе, разрушенные боевиками
- Зона отдыха появилась на популярном бульваре Краматорска
- Индейцы майя не предсказывали "конец Света" в декабре 2012 года
- Археологи обнаружили сына правителя майя
- На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек 18:40
- Пушилин сменил шесть «глав» городов и районов ОРДО: названы новые «руководители»17:15
- На блокпосту «ДНР» умерла женщина17:00
- В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова16:20
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику 16:02
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Найдена древнейшая сауна майя22:20
- Коммунальные платежи: когда и насколько придется затянуть пояса21:37
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Морозы до минус 20 накроют все регионы Украины - свежий прогноз погоды20:55
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Готовим ридикюли! Новые 5-ти и 2-гривенные монеты появятся в Украине20:18
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- Мощный пожар в центре Киева: огонь охватил правительственный квартал - видео 19:30
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий