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Без икон в машине водителей будут штрафовать
Об абсурдной инициативе депутата Госдумы то ли в шутку, то ли всерьез написал на своей странице в Facebook житель Санкт-Петербурга Фикрет Агбаш, передает Политека.
По его словам народный избранник внёс на рассмотрение законопроект, в случае принятия которого водителей обяжут иметь в салоне транспортного средства «набор икон либо другой религиозный символ согласно отметке о религиозной принадлежности в водительском удостоверении». Утверждается, что нарушителей будут карать рублем – их ждет штраф в размере 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении у водителей могут забрать права на срок до одного года.
«Автор законопроекта объясняет свою инициативу заботой о безопасности на дорогах. Согласно статистике, собранной ГИБДД, водители с иконами в салоне на 14% реже попадают в аварии, а содержание алкоголя в их крови в среднем на 53% ниже, чем у их атеистически и агностически настроенных коллег. Инициативу уже поддержали в РПЦ, заявив о завершении подготовки ГОСТ 314-288 «Икона противоаварийная автомобильная». Приобрести сертифицированную икону водители смогут у участкового священнослужителя по месту прописки», – пишет Фикрет Агбаш.
Он добавляет, что стоимость такого автонабора может потянуть 5 тысяч рублей.
«Если законопроект будет принят, право проверять водителей на предмет наличия икон получат постовые инспекторы РПЦ», – добавил житель Петербурга.
Комментаторы раскритиковали абсурдную инициативу в пух и прах: «И кто внес проект — коммунист? Если в этой стране не смеяться над увиденным и услышанным, то очень легко попасть в психушку… Хотя вся страна психушка…», «Бред какой то!!! … Верится с трудом, чтобы такую ахинею вынесли!!!», «А мы то как дураки правила учим, машины чиним, а надо то всего ничего оказывается!».
Теги: Донбасс, закон, машина, штраф, иконы, Госдума
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