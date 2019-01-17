Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Москве предложили «должность» для одного из бывших главарей «ДНР»

17.01.2019 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Москве предложили «должность» для одного из бывших главарей «ДНР»

В российской столице сообщили, что начнет работу представительство Приднестровья, возглавлять которое будет экс-«глава МИД» самопровозглашенной «ДНР». Об этом сообщает replyua.net.
Отмечается, что о вероятности соответствующего открытия еще два года назад говорил лидер непризнанной республики Преднестровья Вадим Красносельский. «Его основная цель - защита интересов наших граждан, находящихся в России», - написал он.
Кроме того, известно, что представительство откроют в центральной части Москвы, на Новом Арбате, у «Дома книги». Немногим ранее Красносельский утверждал, что главой правительства станет Александр Караман, занимавший с 1991 по 2001 годы должность вице-президента Приднестровья. После этого Караман был главой партии «Родина», которая в период пребывания у власти Евгения Шевчука находилась в оппозиции.
В 2014 году Караман покинул Приднестровье, а летом того же года объявился в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР), где занял пост вице-премьера по социальным вопросам, а позже — главы МИДа. С ноября 2014 года по декабрь 2015 года Караман возглавлял аппарат Совета министров ДНР, позже уехал в Россию. Александра Карамана включили в санкционные списки Евросоюза и США из-за войны на Донбассе.



Теги: Донбасс, Москва, представительство, Приднестровье
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх