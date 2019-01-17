В Москве предложили «должность» для одного из бывших главарей «ДНР»

17.01.2019 11:10

В российской столице сообщили, что начнет работу представительство Приднестровья, возглавлять которое будет экс-«глава МИД» самопровозглашенной «ДНР». Об этом сообщает replyua.net.

Отмечается, что о вероятности соответствующего открытия еще два года назад говорил лидер непризнанной республики Преднестровья Вадим Красносельский. «Его основная цель - защита интересов наших граждан, находящихся в России», - написал он.

Кроме того, известно, что представительство откроют в центральной части Москвы, на Новом Арбате, у «Дома книги». Немногим ранее Красносельский утверждал, что главой правительства станет Александр Караман, занимавший с 1991 по 2001 годы должность вице-президента Приднестровья. После этого Караман был главой партии «Родина», которая в период пребывания у власти Евгения Шевчука находилась в оппозиции.

В 2014 году Караман покинул Приднестровье, а летом того же года объявился в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР), где занял пост вице-премьера по социальным вопросам, а позже — главы МИДа. С ноября 2014 года по декабрь 2015 года Караман возглавлял аппарат Совета министров ДНР, позже уехал в Россию. Александра Карамана включили в санкционные списки Евросоюза и США из-за войны на Донбассе.