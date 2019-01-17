Взрыв газа в многоэтажке унес жизни 4-х человек, в их числе 4-летний ребенок

17.01.2019 11:46

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси. Об этом сообщает from-ua.

Как отметил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, несовершеннолетний ребенок от полученных травм умер в больнице. Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших - двое взрослых и двое детей. Их доставили в больницу.

Кроме того, состояние пятерых человек оценивается как легкой степени тяжести, состояние еще одного пострадавшего требует пристального внимания врачей.

Вместе с тем, причины взрыва газа неизвестны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии в результате взрыва в тбилисском районе Диди Дигоми погибли три человека, пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Сообщалось, что из корпуса, где произошел взрыв, эвакуировали граждан. Взрыв, предположительно, произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса.

Как писалось ранее, 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Вследствие этого обвалился подъезд десятиэтажки. Всего трагедия унесла жизни 39 человек. Предварительной причиной называют взрыв газа.