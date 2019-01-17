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Взрыв газа в многоэтажке унес жизни 4-х человек, в их числе 4-летний ребенок
Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси. Об этом сообщает from-ua.
Как отметил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, несовершеннолетний ребенок от полученных травм умер в больнице. Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших - двое взрослых и двое детей. Их доставили в больницу.
Кроме того, состояние пятерых человек оценивается как легкой степени тяжести, состояние еще одного пострадавшего требует пристального внимания врачей.
Вместе с тем, причины взрыва газа неизвестны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии в результате взрыва в тбилисском районе Диди Дигоми погибли три человека, пострадали пять человек, в том числе трое детей.
Сообщалось, что из корпуса, где произошел взрыв, эвакуировали граждан. Взрыв, предположительно, произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса.
Как писалось ранее, 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Вследствие этого обвалился подъезд десятиэтажки. Всего трагедия унесла жизни 39 человек. Предварительной причиной называют взрыв газа.
Теги: Донбасс, Тбилиси, взрыв, газ, погибли, многоэтажка
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