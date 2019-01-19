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Путин махнул рукой на рейтинг и готовит своему народу новый удар - россиянам придется еще раскошелиться
Кремль готовится к значительному увеличению стоимости электроэнергии для простых россиян.
Цены сравняют с промышленным сектором. О новом ударе, который готовят россиянам, рассказал влиятельный российский telegram-канал "Пяр во время чумы", передает "Диалог.UA". Ресурс анонсировал скорое поднятие тарифов на электроэнергию для населения РФ до уровня промышленного сектора. Избежать этого, по всей видимости, уже не получится - инициативу раскручивают близкие лично к президенту РФ олигархи Чубайс и Ковальчуки.
"Пусть во всем виноват Чубайс, зато заплатят все.
Это всего лишь очередной, не последний акт в цепочке новых реформ, стартовавших с пенсионной", - отметил "Пяр во время чумы", уточнив, что РФ хватает денег на войны, но не на цифровой пропыв для собственного населения. "Квартирные 50 кВт - это холодильник, остальное объявлено расточительством. Электроэнергетика у нас бедная, капитаны гос-ЖКХ отощали, на жизнь не хватает… В ряде регионов уже предложили отключать на ночь свет: топите печками.
А как вы хотели в период большого цифрового прорыва?" - дал россиянам печальный прогноз telegram-канал.
Однако, предупредил ресурс, новая инициатива станет и серьезным ударом по путинскому режиму. Рейтинги бессменного Путина рухнут окончательно. "Тема "рыночных" энерготарифов, запущенная по полной программе, добьет все ваши рейтинги стабильности, господа. Чем будете компенсировать, уже знаете?" - поинтересовался у Кремля "Пяр во время чумы".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, рейтинг, электроэнергия, повышение тарифов
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