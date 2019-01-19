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В России рекордно упал рейтинг Путина
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в 2019 году упал до 33,4% - это самый рекордный минимум с 2006 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.
По данным социологов, в декабре 2018 года Путину доверяли 36,5%, в новом году рейтинг упал еще более чем на 3%.
Также согласно данным ВЦИОМ работу президента сейчас одобряют 62,1% россиян, а работу премьер-министра и правительства − 35% и 39,5%.
Также, согласно другому опросу, проведенному Фондом Общественное мнение, действия властей за последний месяц вызывали недовольство у 54%, еще 70% опрошенных заявили, что слышали от окружающих критические высказывания в адрес правительства россии.
«Это максимальное значение с 2013 года» — сказано в материалах ФОМ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, рейтинг
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