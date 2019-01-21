Принят скандальный закон о цензуре: поцелуи и объятия вырежут на телевидении

21.01.2019 20:48

На государственных телеканалах отныне будут тщательно пересматривать все фильмы перед показом и вырезать из них откровенные сцены

Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана считает, что такой шаг будет способствовать защите национальных интересов и предотвратит пропаганду чужой культуры, пишет Политека.

Так, киностудия «Таджикфильм» начнет следить за тем, чтобы из отечественных и зарубежных фильмов вырезали все откровенные сцены. Это предусматривает новый устав киностудии, а точнее — его специальный пункт о защите нравственности.

Известно, что к показу не допустят любые физические прикосновения и даже «невинные постельные сцены».

Заместитель главы комитета телевидения и радиовещания Таджикистана Махмадшариф Бобозода заявил, что демонстрация откровенных сцен «не соответствует культуре» страны.

«Согласитесь, демонстрация интимных сцен не соответствует нашей культуре. Представьте, что вы смотрите фильм в кругу семьи и вдруг начинается любовная сцена. Дочери смущаются перед отцом, отец становится неловко перед дочерьми», — отметил он.

Как стало известно, первые ростки запрета пустила 57-летняя педагогиня Хадича Абдуллоева пять лет назад, когда направила письмо к руководству таджикского телевидения с просьбой не показывать фильмы с откровенными сценами.

«Как-то в 2013 году я с мужем и детьми смотрела фильм за ужином. И неожиданно на экране появилась постельная сцена. Дочерям стало неловко и они вышли из комнаты. Мужчине с сыновьями стало неловко. После этого я решила написать письмо», — рассказала Хадича.

В свою очередь, таджикский журналист Сайьоф Мизроб сообщил, что данный запрет абсолютно не логичный:

«В итоге вырежут даже те сцены, которые никоим образом не считаются аморальными: с поцелуями или объятиями».

Источник: https://from-ua.com