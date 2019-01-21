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Расправа по-мексикански: подъехали на автомобиле и расстреляли гостей на празднике
В ночь на 20 января в курортном городе Канкун, находящемся на территории Мексики, неизвестные люди расстреляли гостей во время праздника. В результате этого чрезвычайного происшествия погибли семь человек, сообщает El Universal, передает replyua.net.
Вышеуказанное издание, ссылаясь на собственные источники сообщает, что преступление произошло в далеко не самом благополучном районе города. Преступники подъехали к одному из домов на автомобиле и открыли огонь по находящимся там людям. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили во дворе дома пять тел, и еще два – внутри дома.
Следует отметить, что в последнее время данный город стал некой столицей выяснения отношений между различными группировками, занимающимися торговлей наркотиков, которые постоянно конкурируют между собой.
Напомним, данный город является курортным, а его туристический поток достаточно велик. Однако, столкновения между торговцами, как правило, происходят вне курортной зоны, а значит не оказывают значительного влияния на количество приезжих туристов. Тем не менее, опасность все-таки существует.
Теги: Донбасс, Мексика, стрельба, автомобиль
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