В Мали террористы напали на базу ООН

21.01.2019 08:46

В воскресенье, 20 января в Мали было совершено нападения на базу миссии ООН в городе Агельхуке: погибло 8 военнослужащих. Об этом сообщает AFP.

В службе безопасности Мали сообщили, что в результате нападения погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение организовали боевики, которые связаны с террористической группировкой «Аль Каида».

Источник: https://donpress.com