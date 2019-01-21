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В Мали террористы напали на базу ООН
21.01.2019 08:46
В воскресенье, 20 января в Мали было совершено нападения на базу миссии ООН в городе Агельхуке: погибло 8 военнослужащих. Об этом сообщает AFP.
В службе безопасности Мали сообщили, что в результате нападения погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение организовали боевики, которые связаны с террористической группировкой «Аль Каида».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мали, ООН, террористы
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