В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска

22.01.2019 07:52

В Москве совершено жестокое убийство члена НВФ Бокаря Максима Сергеевича, известного по позывному «Молот». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer.

Убитый «Молот» родился 4 марта 1985 года в Луганске. По словам сослуживцев и близких Бокаря, он был жестоко убит 14/11/18 в Москве при неизвестных обстоятельствах. При этом отмечается, что он принимал участие в боевых действиях за Бахмутку Луганской области. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».