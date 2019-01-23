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«Начались рваться швартовные концы»: на горящих кораблях возле Керченского пролива произошло новое ЧП

23.01.2019 17:16
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«Начались рваться швартовные концы»: на горящих кораблях возле Керченского пролива произошло новое ЧП

Сегодня, 23 января, стало известно, что на горящих танкерах, которые остановились возле Керченского пролива произошло очередное ЧП, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс. В частности сообщается, что начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну MAESTRO.

«В 11:50 по московскому времени поступило сообщение от многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов»: начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну MAESTRO, осталось два продольных», - говорится в сведении. Напомним, ранее сообщалось, что корабли, на которых случилось жуткое ЧП, не утонули и все еще продолжают пылать. 

«Суда не затонули, так как отвечающие за их плавучесть конструкции пока остаются целы. Периодически к танкерам, которые продолжают гореть, подходит судно «Спасатель Демидов», оно орошает для охлаждения районы, примыкающие к горению и снова отходит, чтобы постоянно там рядом не находиться», — рассказали в Росморречфлоте.



Теги: Россия, Донбасс, пожар, Керченский пролив, корабль
 
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