«Начались рваться швартовные концы»: на горящих кораблях возле Керченского пролива произошло новое ЧП

23.01.2019 17:16

Сегодня, 23 января, стало известно, что на горящих танкерах, которые остановились возле Керченского пролива произошло очередное ЧП, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс. В частности сообщается, что начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну MAESTRO.



«В 11:50 по московскому времени поступило сообщение от многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов»: начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну MAESTRO, осталось два продольных», - говорится в сведении. Напомним, ранее сообщалось, что корабли, на которых случилось жуткое ЧП, не утонули и все еще продолжают пылать.



«Суда не затонули, так как отвечающие за их плавучесть конструкции пока остаются целы. Периодически к танкерам, которые продолжают гореть, подходит судно «Спасатель Демидов», оно орошает для охлаждения районы, примыкающие к горению и снова отходит, чтобы постоянно там рядом не находиться», — рассказали в Росморречфлоте.