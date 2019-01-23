"Настроения людей уже близки к Майдану", - лидер российской оппозиции заявил о критическом моменте в РФ

23.01.2019 17:02

Рейтинг президента России Путина и его окружения значительно снижается, а протестные настроения в стране нарастают.

Об этом в интервью "Собеседнику" рассказал российский лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, передает "Диалог.UA". Вчера, 22 января, в Москве прошла акция протеста против передачи ряда Курильских островов Японии - полиция задержала нескольких протестующих.

По словам Удальцова, рейтинги партии "Единая Россия", правительства и лично Путина продолжают падать уже несколько месяцев подряд, а в стране нарастает недовольство действиями власти. Удальцов пояснил, что все началось со скандальной пенсионной реформы, потом подняли цены на топливо, следом увеличили НДС, а скоро могут отдать часть Курильских островов.

Он уверен, что в ближайшее время народ скажет слово и от этого будет зависеть судьба действующего режима, ведь протесты в РФ будут более массовыми, чем во Франции. Оппозиционер пояснил, что власть сама подталкивает народ к протесту, так как в провластных кабинетах заседают неграмотные люди, которые принимают законы вне действительности России. Весь этот беспредел среди чиновников местных самоуправлений раздражает людей больше всего.

Удальцов оценил вероятность Майдана весьма высоко, но не огласил примерных дат. Ранее 30 тысяч граждан вышли на митинг в Приморье. Кремль готовит лазерное оружие для разгона митингов - планируют выжигать глаза и мягкие ткани лица.



Источник: www.dialog.ua