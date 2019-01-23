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Плохие новости для России: в Венесуэле тысячи людей готовятся к свержению союзника РФ Мадуро - видео массовых протестов
В Венесуэле вспыхнули массовые протесты, видео которых активно публикуют мировые информационные агентства.
Жители страны вступают в активные стычки с полицией, выступая против президента страны Николаса Мадуро.
В социальных сетях отмечают, что Москва в очередной раз провалилась и поставила на хромую утку, рискуя потерять инвестиции в Венесуэле, где уже вскоре может смениться власть в результате революции и силового свержения действующего президента.
Ранее Путин на встрече с Мадуро отметил успешное налаживание коллегой отношений с политическими оппонентами, тот в ответ поблагодарил Путина за "политическую и дипломатическую поддержку".
Журналисты информационных агентств сообщают, что ожесточенные столкновения между военными и протестующими происходят в Каракасе - в столице Венесуэлы уже сооружают баррикады, обстановка в городе тревожная.
Очевидцы сообщают, что в столице слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у жителей страны протест против президента Мадуро. Напомним, военные поднимали бунт против Мадуро тоже. До этого же поступало сообщение о том, что Мадуро осталось недолго находиться у власти.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Венесуэла, протест
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