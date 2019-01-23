Плохие новости для России: в Венесуэле тысячи людей готовятся к свержению союзника РФ Мадуро - видео массовых протестов

23.01.2019 19:48

​В Венесуэле вспыхнули массовые протесты, видео которых активно публикуют мировые информационные агентства.

Жители страны вступают в активные стычки с полицией, выступая против президента страны Николаса Мадуро.

В социальных сетях отмечают, что Москва в очередной раз провалилась и поставила на хромую утку, рискуя потерять инвестиции в Венесуэле, где уже вскоре может смениться власть в результате революции и силового свержения действующего президента.

Ранее Путин на встрече с Мадуро отметил успешное налаживание коллегой отношений с политическими оппонентами, тот в ответ поблагодарил Путина за "политическую и дипломатическую поддержку".

Журналисты информационных агентств сообщают, что ожесточенные столкновения между военными и протестующими происходят в Каракасе - в столице Венесуэлы уже сооружают баррикады, обстановка в городе тревожная.

Очевидцы сообщают, что в столице слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у жителей страны протест против президента Мадуро. Напомним, военные поднимали бунт против Мадуро тоже. До этого же поступало сообщение о том, что Мадуро осталось недолго находиться у власти.





Источник: www.dialog.ua