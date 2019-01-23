Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Плохие новости для России: в Венесуэле тысячи людей готовятся к свержению союзника РФ Мадуро - видео массовых протестов

23.01.2019 19:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Плохие новости для России: в Венесуэле тысячи людей готовятся к свержению союзника РФ Мадуро - видео массовых протестов

​В Венесуэле вспыхнули массовые протесты, видео которых активно публикуют мировые информационные агентства.

Жители страны вступают в активные стычки с полицией, выступая против президента страны Николаса Мадуро.

В социальных сетях отмечают, что Москва в очередной раз провалилась и поставила на хромую утку, рискуя потерять инвестиции в Венесуэле, где уже вскоре может смениться власть в результате революции и силового свержения действующего президента.

Ранее Путин на встрече с Мадуро отметил успешное налаживание коллегой отношений с политическими оппонентами, тот в ответ поблагодарил Путина за "политическую и дипломатическую поддержку".

Журналисты информационных агентств сообщают, что ожесточенные столкновения между военными и протестующими происходят в Каракасе - в столице Венесуэлы уже сооружают баррикады, обстановка в городе тревожная.

Очевидцы сообщают, что в столице слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у жителей страны протест против президента Мадуро. Напомним, военные поднимали бунт против Мадуро тоже. До этого же поступало сообщение о том, что Мадуро осталось недолго находиться у власти.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Венесуэла, протест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх