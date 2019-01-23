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Ученые бьют тревогу: излучение черной дыры нацелено на Землю
Пока ученым сложно рассмотреть источник потоков.
Астрономы рассмотрели джеты сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и обнаружили, что узкий луч излучения от них направлен прямо к нам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Считается, что в центрах крупных галактик расположены черные дыры, масса которых достигает миллионов и миллиардов масс Солнца. Ближайшая к нам сверхмассивная черная дыра - объект Стрелец A* - находится в центре нашей Галактики и, по существующим оценкам, весит как около 4,3 миллиона солнц. Она окружена плотным облаком притянутой материи, разогнанной и раскаленной в гравитационном поле дыры. Небольшая доля этого вещества закручивается и на скоростях, сравнимых со скоростью света, выбрасывается парой симметричных узких потоков - джетов. Джеты активно излучают - недаром Стрелец A* был замечен прежде всего как компактный радиоисточник.
Однако рассмотреть эти внутренние детали напрямую задача крайне сложная. Источник совсем невелик, а его излучение рассеивается пылью, лежащей на всем разделяющем нас пространстве в 26 тысячах световых лет. Поэтому большая международная группа исследователей провела наблюдения за Стрельцом A* с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами - метода, использующего большие массивы антенн, разнесенных на значительное расстояние, но работающих синхронизированно и позволяющих добиться огромного разрешения. Результаты этих наблюдений представлены в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.
Авторам удалось «отфильтровать» шум рассеянного излучения, и в результате они увидели внутреннюю структуру радиоисточника диаметром лишь около 120 угловых микросекунд - симметричную, в полном соответствии с представлениями о существовании в ней пары скоростных джетов. Более того, как оказалось, излучение из него исходит чрезвычайно узким потоком. Приходя к нам, он имеет в поперечнике лишь порядка стомиллионной доли градуса; фактически луч направлен прямо на нас. Это большая удача, которая позволит лучше понять устройство и Стрельца A*, и сверхмассивных черных дыр вообще. Само же излучение, насколько известно, полностью безопасно.
Теги: Донбасс, ученые, Земля, черная дыра
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