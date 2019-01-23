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Ученые создадут мозг, обладающий сознанием

23.01.2019 11:15
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Ученые создадут мозг, обладающий сознанием

Активные исследования в этой сфере начались в конце апреля прошлого года.

Западные ученые близки к тому, чтобы воссоздать человеческий мозг. Это поможет в изучении болезней, трансплантации органов и других экспериментах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Активные исследования в этой сфере начались в конце апреля прошлого года, когда японским ученым удалось поддерживать мозг, отделенный от тела, в живом состоянии в течение 36 часов. Для этого были использованы специальные подогревающие насосы и синтетический заменитель крови. Результаты исследования были опубликованы на сайте Массачусетского технологического института.

В реанимированном мозге были обнаружены живые нервные клетки, но они были неактивны. Тоже самое происходит с органом человека в состоянии комы, когда он без сознания.

В ответ на этот эксперимент журнал Nature опубликовал открытое письмо ведущих нейрохирургов мира с призывом разработать правила для проведения подобных опытов. Это значит, что в скором времени искусственно выращенные мозги скоро смогут полноценно функционировать или даже показывать признаки сознания.

Возможно, это будет новым толчком к изучению болезни Альцгеймера и даже к приобретению бессмертия.



Теги: Донбасс, мозг, ученые, сознание
 
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