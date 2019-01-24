​Режим Мадуро "посыпался": вслед за США страны массово начали признавать нового президента Венесуэлы

24.01.2019 07:45

Режиму Мадуру окончательно пришел конец, передает "Диалог.UA".

В среду, 23 января, в крупнейших городах Венесуэлы состоялись масштабные митинги против преступного режима диктатора и узурпатора Мадуро, который довел страну до политического, экономического и социального кризиса.

Несколько миллионов человек вышли на улицы, чтобы его свергнуть. Лидер протестов Гуайдо экстренно назначил себя временным президентом страны. Это решение тут же поддержал президент США Дональд Трамп, пообещав помочь в восстановлении демократии в Венесуэле.

Следом за США признавать новое правительство начали и другие страны: Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия и Бразилия, Перу, Эквадор, Коста-Рика и Чили. Кроме того, поддержку Гуайдо высказал Луис Альмагро - генсек ОАГ - Организации американских государств, членами которой являются 35 стран.

Кремль пока на произошедшее в Венесуэле не отреагировал.

Однако спрогнозировать реакцию не тяжело - Москва была верным союзником диктатора Мадуро и вкладывала в него огромные средства. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что СМИ России готовятся встречать Мадуро в Ростове: "Пал родной наш диктатор, мы пр***али миллиарды долларов".