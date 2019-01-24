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Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Запасы грунтовых вод будут стабильно уменьшаться.
Международная команда ученых установила, что грунтовые воды реагируют на изменения климата гораздо медленнее, чем поверхностные водоемы, что может привести к катастрофическим последствиям уже через столетие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Alert.
Ученые отмечают, что грунтовые воды реагируют на повышение температуры над поверхностью планеты очень медленно.
Человечество веками уповает на осадки, пополняющие запасы грунтовых вод. Однако именно это исследователи и назвали "бомбой замедленного действия". По их мнению, со временем запасы грунтовых вод будут стабильно уменьшаться, а спрос на них - расти.
Изменения климата приведут к тому, что осадки не смогут пополнять запасы в прежнем количестве. Это приведет к дефициту воды во многих регионах планеты, мегаполисы столкнутся с перебоями водоснабжения.
"Только половина мирового запаса грунтовых вод полностью реагирует на изменения в пределах "человеческих" временных рамок, составляющих 100 лет, -говорит соавтор работы Марк Катберт из Университета Кардиффа. - Это означает, что во многих частях мира изменения подземных потоков могут наступить через продолжительный период времени. Это можно охарактеризовать как бомбу замедленного действия для окружающей среды".
То есть любые современные изменения климата, влияющие на подпитку грунта влагой, по-настоящему проявят себя примерно через столетие.
Впрочем, произойдет это только в сухих и засушливых регионах. А в некоторых районах, например, под Сахарой запасы подземных вод все еще реагируют на изменения климата, произошедшие 10 тысяч лет назад.
Во влажных регионах, наиболее чувствительных к изменению климата, таких как Амазонка и Центральная Африка, воздействие климата на подземные воды может проявиться уже через 10 лет.
Теги: Донбасс, ученые, Земля
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