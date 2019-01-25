В РФ подросток расстрелял школу из ружья

25.01.2019 13:56

Сегодня в поселке Абалаково, что на территории Красноярского края Российской Федерации, некий Павел К, являющийся учеником девятого класса, предпринял попытку застрелить своего одноклассника в помещении школы, используя охотничье ружье. К счастью, злоумышленника удалось остановить, сообщает 360, передает replyua.net.

Вышеуказанное издание также информирует, что парень стрелял по окнам школы, а также по машинам, находящимся неподалеку. «Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу», - рассказал журналистам представитель школьной администрации.

После данного инцидента администрация учебного заведения отдала распоряжение закрыть все входы. В результате этого чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Стрелок был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как рассказал один из учеников школы, Павел решил отомстить своему однокласснику, который недавно его избил. Парню удалось произвести выстрел в сторону убегающего обидчика, но он промахнулся. Как оказалось, у стрелка имеется легкая умственная осталось, в связи с чем он учится в специальном коррекционном классе.