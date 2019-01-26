МИД РФ: США готовятся к войне времен Рейгана

26.01.2019 10:45

США планируют использовать космическое пространство для боевых операций и обеспечения американского доминирования в этой зоне. Как сообщает replyua.net, в заявлении российского МИДа говорится о том, что доказательства планов США были найдены в «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».



Этот документ был опубликован несколько дней назад, и в нем идет речь о формировании группировки ПРО космического базирования. «Глубоко разочарованы, что США вместо выстраивания конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и предотвращения гонки вооружений в космосе предпочли вернуться к реализации очередной версии программы «звездных войн» времён президента Р. Рейгана», - заявили во внешнеполитическом ведомстве России.



РФ призывает Вашингтон отказаться от подобной авантюры и заявляет, что Москва выступает за освоение космоса в мирных целях. В России заверили, что не планируют решать задачи на орбите Земли с использованием ударных средств. Нужно отметить, что в американском документе также упоминается о средствах перехвата в космосе.