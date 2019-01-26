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МИД РФ: США готовятся к войне времен Рейгана

26.01.2019 10:45
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МИД РФ: США готовятся к войне времен Рейгана

США планируют использовать космическое пространство для боевых операций и обеспечения американского доминирования в этой зоне. Как сообщает replyua.net, в заявлении российского МИДа говорится о том, что доказательства планов США были найдены в «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны». 

Этот документ был опубликован несколько дней назад, и в нем идет речь о формировании группировки ПРО космического базирования. «Глубоко разочарованы, что США вместо выстраивания конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и предотвращения гонки вооружений в космосе предпочли вернуться к реализации очередной версии программы «звездных войн» времён президента Р. Рейгана», - заявили во внешнеполитическом ведомстве России. 

РФ призывает Вашингтон отказаться от подобной авантюры и заявляет, что Москва выступает за освоение космоса в мирных целях. В России заверили, что не планируют решать задачи на орбите Земли с использованием ударных средств. Нужно отметить, что в американском документе также упоминается о средствах перехвата в космосе.



Теги: США, Донбасс, война, МИД
 
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