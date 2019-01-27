Пострадают 200 миллионов: ученые предрекли страшную катастрофу

27.01.2019 18:20

Ученые предрекли Земле скорый апокалипсис — в ближайшие 25 лет из-за глобального потепления наводнения будут распространятся по всему миру.

По мнению представителей Потсдамского института изучения климатических изменений, наводнения будут увеличится в размерах и станут не только постоянным атрибутом существования на Земле, но причиной «конца света».

Немецкие ученые уверены, количество наводнений увеличится из-за воздействия парниковых газов, потепления, таяния ледников, а также повышения уровня Мирового океана. Подпрыгнет и температура поверхности нашей планеты в течение 20−30 лет.

Исследователи уже заявили, что от стихий нужно защищать большую часть Соединенных Штатов, Центральную Европу, Северо-Восточную и Западную Африку, а также крупные части Индии и Индонезии.

Источник : https://from-ua.