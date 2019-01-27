Умер глава департамента региональной безопасности Москвы

27.01.2019 14:41

В России в ночь на 27 января, на 55-м году жизни скончался руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе мэра Москвы заявили, что предварительной причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников возглавлял столичный департамент с октября 2016 года. До этого он был руководителем Департамента нацполитики, СМИ и рекламы Москвы. Черников работал в аппарате Госдумы, Счетной палате, а также вел собственную телепрограмму «На дорогах России» на канале ВГТРК.

Источник : https://donpress.