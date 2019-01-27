Заробитчанка поведала о тяжелых муках в Италии: «Слонялась по улицам»

27.01.2019 13:49

За десять лет работы в Италии Мария Чумало из Львовской области похоронила мать, потеряла семью и в результате стала ненужной своим детям, которые успели вырасти без нее

«Такого заробитчанского хлеба не желаю больше никому. Расстояние разделяет родных людей, забирает семейные ценности, разрушает семьи. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь отыскать в Даринке свою дочь. Ведь я сама ее оставила в то время, когда она так сильно нуждалась в маме», — говорит теперь женщина.

По ее словам, поехать на заработки ее заставила бедность. Муж-алкоголик, кадровое сокращение на заводе, а дети подростали и требовали поддержки.

«Первый год заработков без родных, без детей был тяжелым. Каждый день я слонялась по улицам Италии в поисках работы. На выезд заняла немалую сумму. Ее надо было вернуть. Ночью в чужой квартире, в чужой стране мне не удавалось глаз сомкнуть. Было неудержимое желание позвонить домой — там дочь и сын, старушка седая мать. Хотелось услышать их: «Мама, мы тебя любим и ждем домой!» Но, к сожалению, не было возможности. На такую роскошь не было ни копеечки. Днем убирала дома, вечером — в ресторане как официантка подносили тем господам ужин на подносе», — рассказывает женщина.

Чтобы поехать домой Мария работала 5 лет. Ведь выбраться из чужой страны можно только официально устроившись на работе. Но каждый месяц из своей зарплаты половину суммы она высылала детям и маме. Между тем муж совсем спился.

«Меня встретили родственники и дети. Ту радость я помню до сих пор. Слезы, что тогда лились из моих глаз, были как никогда сладкими. Так плакать была готова всю жизнь. Моя дочь заканчивала школу, а сын женился. Дениска привел в дом молодую беременную жену, поэтому скоро я стану бабушкой! Моя Даша была самой красивой выпускницей в школе. Хорошая темноволосая девочка, стройная и звонкая».

В день отъезда Марии все плакали. Самым невыносимым, говорит она, было смотреть в мокрые от слез глаза дочери, которая умоляла: «Мама, не уезжай!»

«Но я считала, что должна. Вырастет, спасибо скажет. Уже в автобусе, который вез меня в Рим, я подумала, что поддерживаю детей материально, но уничтожаю морально»

Через три месяца женщина узнала, что ее мать умерла. Через некоторое время начали поступать известия, что ее дочь, которая уже успела закончить школу и поступить в университет, начала курить, употреблять алкоголь. Так прошло еще пять лет. Всего Мария прожила в Италии 10 лет.

Когда же наконец решила вернуться, ее даже никто не встретил.

«На родной земле за все время была только раз, когда моя дочь заканчивала школу … Ждала в аэропорту на родных. Всех встречали теплыми объятиями, а я стояла одна-одинешенька. Самостоятельно добралась домой. Здесь и сын с женой, и внук. У них своя семья. Мамы уже никому не надо»

Когда же Мария поехала к дочери, которая на тот момент уже жила со взрослым мужчинам, девушка ее не узнала.

«Двери открыла стройная девушка с расстрепаными волосами. Я не узнала своего ребенка! Сначала хотела убедить себя в том, что ошиблась домом. Но нет — это моя Дарья. А она молча смотрела на меня несколько секунд, а тогда спросила: «Вы кто?» Я не могла поверить — родная дочь меня не узнает! Неужели я так изменилась? А фотографии? Я посылала их! Оказалось, что у Даши уже совсем другая жизнь ».

Украинка признается, что до сих пор не может понять, когда настал тот момент, когда она потеряла детей.

«Я оставляла их еще такими детьми, а застала взрослыми и чужими мне людьми. В тот вечер я не оставалась ночевать у дочери. Она и не просила. Дома я проплакала всю ночь, а на утро на моей голове стало больше седых волос. Такого заробитчанского хлеба не желаю более никому … ».

Источник : https://politeka.net