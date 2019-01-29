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Мэр Киева госпитализирован в Австрии

29.01.2019 09:40
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Мэр Киева госпитализирован в Австрии

Член Международного зала боксерской славы, мэр Киева, Виталий Кличко госпитализирован в Австрии, передает XSPORT.ua.
«Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины. Детали мне неизвестны. Хирургического вмешательства не было», - сообщила пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.
Отметим, что Кличко посетил экономический форум в швейцарском Давосе, а затем отправился в австрийскую клинику в городе Санкт-Йоганн-ин-Тироль.



Теги: Австрия, Виталий Кличко, госпитализация, Давос
 
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