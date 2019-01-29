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В Италии позаботились о пенсионерах и малоимущих

29.01.2019 10:00
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В Италии позаботились о пенсионерах и малоимущих

В Италии снизили пенсионный возраст и ввели базовый доход, который будут получать малоимущие граждане и те, кто долго не может найти работу. Соответствующий закон подписал президент Италии Серджо Маттарелла, передает ICTV.
Пенсионный возраст снизят с 67 лет до 62 лет, но только если трудовой стаж не меньше 38 лет. Формула исчисления действует так: итальянцы смогут получить пенсию, если их стаж и возраст в суме составляют 100 лет.
Также вводится базовый доход для малоимущих граждан и тех, кто долго не может найти работу. На одного человека выплата составит €780, а для семьи €1032.
Однако есть обязательное условие для выплаты такого пособия – своего рода контракт, который обязывает заниматься поиском работы.
Кроме того, правительство за ложные данные ввело уголовную ответственность. Если итальянец будет получать пособие и зарплату в конверте, то его ждет 6 лет тюрьмы.



Теги: Италия, малоимущий, пособие, пенсионная реформа
 
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