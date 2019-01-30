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Названы главные факторы, угрожающие человечеству
Ученые назвали три основных угрозы.
Международная группа ученых пришла к выводу, что главными угрозами для человечества являются распространение ожирения, недоедание и изменение климата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
В то же время эти проблемы взаимосвязаны и формируют так называемую глобальную синдемию. По мнению исследователей, ожирение и недоедание имеют одну и ту же причину -несовершенство продовольственной системы и политика, которая направлена исключительно на экономический рост и игнорирует вредные последствия для здоровья.
Факторами, способствующими изменению климата, являются сельскохозяйственная промышленность, производящая продукты питания, транспорт, добыча полезных ископаемых и пренебрежение к вредным последствиям для экосистем. Объединение всех трех глобальных проблем поможет разработать методы по борьбе с вызывающими их причинами, в том числе политической «инерцией», считают специалисты.
Такая инерция вызвана отсутствием общественного спроса на изменения, неадекватными политическими решениями, а также продвижением интересов крупнейших производителей продуктов питания.
Авторы исследования выступают за заключение глобального договора, ограничивающего влияние корпораций, а также за создание фонда для поддержки общественных движений, требующих принятия политических мер.
Теги: Донбасс, ученые, угроза, человечество
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