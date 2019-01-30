Названы главные факторы, угрожающие человечеству

30.01.2019 22:16

Ученые назвали три основных угрозы.



Международная группа ученых пришла к выводу, что главными угрозами для человечества являются распространение ожирения, недоедание и изменение климата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.



В то же время эти проблемы взаимосвязаны и формируют так называемую глобальную синдемию. По мнению исследователей, ожирение и недоедание имеют одну и ту же причину -несовершенство продовольственной системы и политика, которая направлена исключительно на экономический рост и игнорирует вредные последствия для здоровья.



Факторами, способствующими изменению климата, являются сельскохозяйственная промышленность, производящая продукты питания, транспорт, добыча полезных ископаемых и пренебрежение к вредным последствиям для экосистем. Объединение всех трех глобальных проблем поможет разработать методы по борьбе с вызывающими их причинами, в том числе политической «инерцией», считают специалисты.



Такая инерция вызвана отсутствием общественного спроса на изменения, неадекватными политическими решениями, а также продвижением интересов крупнейших производителей продуктов питания.



Авторы исследования выступают за заключение глобального договора, ограничивающего влияние корпораций, а также за создание фонда для поддержки общественных движений, требующих принятия политических мер.