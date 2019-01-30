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Нибиру повергла в страх астрономов: ученые всего мира обсуждают таинственные сигналы, полученные МКС, – видео
Астрономы были шокированы, когда обнаружили, что зафиксировали подозрительные сигналы из космоса.
Научные деятели всего мира стоят на ушах из-за видео, которое было снято на борту МКС.
Кадры зафиксировали странные сигналы, исходящие от объектов, которые находились в движении, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "РБК-Украина".
Астрономы рассказали, что сигналы выглядят весьма подозрительно, учитывая множество сообщений о надвигающемся конце света в феврале этого года. В связи с этим конспирологи обвинили ученых в том, что они умалчивают информацию о планете-убийце и на самом деле знают о ней намного больше.
В частности, недавно появились данные о том, что смертоносное небесное тело существует и являет собой не планету, а гигантское кольцо из мусора или камней и льда, частичек Солнечной системы. Помимо этого, научные деятели разработали математическую модель, демонстрирующую последние сведения о зловещей Планете Х.
По словам ученых, в космическом пространстве есть орбиты, из-за которых создается мусор.
Именно по этой причине могло появиться на свет смертоносное небесное тело. В то же время некоторые исследователи утверждают, что если бы мифическая планета существовала, то неоднократно проявила себя.
Также конспирологи тщательнее изучили древний календарь майя, выполнили пересчет и сделали вывод, что представители древней цивилизации могли ошибиться относительно конца света в 2012 году. Ранее появилась альтернативная версия появления Земли и Луны, связанная с Нибиру.
Также ученые озвучили невероятный факт о планете-убийце и древнеегипетских пирамидах.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ученые, астрономия, Нибиру
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