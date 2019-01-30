Нибиру повергла в страх астрономов: ученые всего мира обсуждают таинственные сигналы, полученные МКС, – видео

30.01.2019 21:48

Астрономы были шокированы, когда обнаружили, что зафиксировали подозрительные сигналы из космоса.

Научные деятели всего мира стоят на ушах из-за видео, которое было снято на борту МКС.

Кадры зафиксировали странные сигналы, исходящие от объектов, которые находились в движении, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "РБК-Украина".

Астрономы рассказали, что сигналы выглядят весьма подозрительно, учитывая множество сообщений о надвигающемся конце света в феврале этого года. В связи с этим конспирологи обвинили ученых в том, что они умалчивают информацию о планете-убийце и на самом деле знают о ней намного больше.

В частности, недавно появились данные о том, что смертоносное небесное тело существует и являет собой не планету, а гигантское кольцо из мусора или камней и льда, частичек Солнечной системы. Помимо этого, научные деятели разработали математическую модель, демонстрирующую последние сведения о зловещей Планете Х.

По словам ученых, в космическом пространстве есть орбиты, из-за которых создается мусор.

Именно по этой причине могло появиться на свет смертоносное небесное тело. В то же время некоторые исследователи утверждают, что если бы мифическая планета существовала, то неоднократно проявила себя.

Также конспирологи тщательнее изучили древний календарь майя, выполнили пересчет и сделали вывод, что представители древней цивилизации могли ошибиться относительно конца света в 2012 году. Ранее появилась альтернативная версия появления Земли и Луны, связанная с Нибиру.

Также ученые озвучили невероятный факт о планете-убийце и древнеегипетских пирамидах.





Источник: www.dialog.ua