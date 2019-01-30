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В Пентагоне пообещали освободить Сирию от «ИГИЛ» за несколько недель

30.01.2019 07:10
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В Пентагоне пообещали освободить Сирию от «ИГИЛ» за несколько недель

В течение нескольких недель Сирия будет полностью освобождена от членов террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шенахан.

Американский военный уточнил:

«Я бы сказал, что 99,5% контролируемых ИГ территорий возвращены сирийцам. В течение нескольких недель будет 100%».

Шенахан добавил, что возглавляемая курдами демократическая коалиция, которую поддерживают США, готовится к «финальной битве» с силами ИГ на востоке Сирии.

Он добавил, что бойцы ИГИЛ «зажаты в крохотном кармане (Сирии)», в связи с чем поддерживаемые США военные замедлили наступление для защиты гражданских.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, война, Пентагон, Сирия, ИГИЛ
 
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