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В Пентагоне пообещали освободить Сирию от «ИГИЛ» за несколько недель
30.01.2019 07:10
В течение нескольких недель Сирия будет полностью освобождена от членов террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шенахан.
Американский военный уточнил:
«Я бы сказал, что 99,5% контролируемых ИГ территорий возвращены сирийцам. В течение нескольких недель будет 100%».
Шенахан добавил, что возглавляемая курдами демократическая коалиция, которую поддерживают США, готовится к «финальной битве» с силами ИГ на востоке Сирии.
Он добавил, что бойцы ИГИЛ «зажаты в крохотном кармане (Сирии)», в связи с чем поддерживаемые США военные замедлили наступление для защиты гражданских.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, война, Пентагон, Сирия, ИГИЛ
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