В Пентагоне пообещали освободить Сирию от «ИГИЛ» за несколько недель

30.01.2019 07:10

В течение нескольких недель Сирия будет полностью освобождена от членов террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шенахан.

Американский военный уточнил:

«Я бы сказал, что 99,5% контролируемых ИГ территорий возвращены сирийцам. В течение нескольких недель будет 100%».

Шенахан добавил, что возглавляемая курдами демократическая коалиция, которую поддерживают США, готовится к «финальной битве» с силами ИГ на востоке Сирии.

Он добавил, что бойцы ИГИЛ «зажаты в крохотном кармане (Сирии)», в связи с чем поддерживаемые США военные замедлили наступление для защиты гражданских.

Источник: https://donpress.com