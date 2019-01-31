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Пополнение в "бригаде 200-х": на Донбассе ликвидирован наемник РФ, приехавший убивать украинцев из Стаханова
31.01.2019 18:21
На территории временно оккупированного Донбасса был уничтожен российский наемник из Стаханова, который приехал "служить" в бандформированиях "ЛНР".
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штрилиц") сообщил о летальных потерях гибридной армии РФ на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"200_бригада 29.01.19 пополнилась очередным бойцом. Павлов Никита из Стаханова. 6 омсп 2АК(о)", - коротко указал он в сообщении. По информации соцсетей, российскому боевику было 20 лет, и ликвидирован он был в районе Желобка. Также в Сети появились и другие подтверждения личности уничтоженного российского наемника.
Теги: Донбасс, боевик, наемник, ЛНР, потери, ВСУ, соцсети, РФ
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