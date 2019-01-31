Пророчество обнаружили в Библии: Нибиру разрушит все страны, кроме одной

31.01.2019 15:33

Известный конспиролог Юваль Овадия обратил внимание на участившиеся природные катаклизмы. Они могут свидетельствовать о приближении планеты-убийцы Нибиру. Свой прогноз эксперт озвучил в видеоролике на YouTube, пишет from-ua.

Израильский уфолог Юваль Овадия указал на участившиеся в последнее время ураганы, извержения вулканов и прочие природные катаклизмы. Он уверяет: таким образом «Нибиру разрушит все сумасшествие, которое мы создали, чтобы подготовить нас к следующей великой эре».

Эксперт уверен, что космическая катастрофа уничтожит практически всю планету. Кроме одной страны — Земли обетованной. Юваль Овадия уверяет, что Израиль станет единственным безопасным местом, которую не накроет планетарная катастрофа. «В течение сотен лет Израиль был пуст и опустошен. Но сейчас у нас появился райский сад, потому что время приближается», — заявил теоретик.

Автор ролика призвал соотечественников спешно возвращаться в Израиль и обрести спасение. В пользу своего предсказания Юваль Овадия привел Библию. Он отметил, что существование Нибиру ещё тысячи лет назад было доказано в библейском пророчестве Валаама.

Как считается, орбита таинственной планеты пересекает Солнечную систему каждые 3600 лет. В это момент на Земле происходят катаклизмы. Многие уфологи утверждают, что встреча Нибиру с Землей должна состояться в ближайшее время.

Однако ранее конспирологи высказались об уничтожении планеты-убийцы. Ночью 22 декабря в звездном небе заметили загадочную красную вспышку, которую связали со взрывом Нибиру.

Уфологи подозревают, что Нибиру взорвалась не просто так – за этим стоит НАСА. Именно уничтожение планеты было истинной целью программы Mars InSight, уверены конспирологи.

А один из самых авторитетных британских ученых, ведущий космолог, астрофизик и политик Мартин Рис рассказал, какие факторы делают все более реальной опасность глобальной катастрофы. Исследователь отмечает, что сейчас технологии уже способны достичь тех самых высот, о которых мы ранее только мечтали.

Однако пока наука развивается значительно быстрее культуры, что грозит человечеству печальными последствиями. Мартин Рис уверен, что запускать ракеты в космос или развивать новую энергетику по силам не только государствам. Компании действуют в своих интересах и согласны умерить их лишь на фоне скандала, который означает, что беда уже произошла.