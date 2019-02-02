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США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты средней дальности — Пентагон
США продолжают научные исследования и разработки в сфере ракет с обычными боеголовками.
Соединенные Штаты не планируют размещать в Европе ракеты средней дальности с ядерными боеголовками после решения о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в пятницу помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, выступая в пятницу в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
"Безусловно Соединенные Штаты даже не рассматривают таких шагов, как размещение в Европе систем с ракетами средней дальности с ядерными боеголовками, не посоветовавшись сперва со своими союзниками. У нас нет никаких планов на это [размещение]", — отметил он.
По словам Трахтенберга, США "продолжают научные исследования и разработки в сфере ракет с обычными боеголовками, дальность которых в настоящее время ограничена положениями ДРСМД — до 5500 км".
В пятницу президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.
Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Европа, Пентагон, ядерная ракета
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