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Трамп оценил вероятность введения режима ЧП в США
Президент США намерен выделить финансирование на стену с Мексикой в обход согласия Конгресса.
Президент США Дональд Трамп заявил считает высокой вероятность того, что объявит чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик. Об этом сообщает Reuters.
"Я думаю, что есть высокая вероятность того, что нам придется это сделать", - сказал Трамп.
После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила же, что в бюджете 2019 года "не будет никаких денег на стены". Пелоси добавила, что демократы готовы обсуждать финансирование закупки высокотехнологичных устройств для охраны границы и создание новых пунктов пропуска.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: США, Донбасс, режим, вероятность
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