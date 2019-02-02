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В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку
Арест вместо выигрыша.
Женщина купила лотерейный билет и выиграла круглую сумму. Только насладиться богатством не удалось - почти сразу её арестовали. А вот если бы она пользовалась наличными, то смогла бы убежать от правосудия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В канадской лотерее Atlantic участница сорвала неплохой куш - 50 тысяч канадских долларов (более миллиона гривен). Счастливица пришла в офис компании в Сент-Джонсе 31 января, чтобы забрать свой приз, но вместо мешка денег получила арест и обвинения по нескольким статьям.
За неделю до этого в полицию Ньюфаундленда обратился мужчина, заявивший, что у него украли кошелек с кредитными картами, пишет CBC News. Стражи порядка следили за совершаемыми по ним транзакциями, и в один из дней вор закупился в магазинчике под названием Paradise. Среди товаров был лотерейный билет. И именно его номер оказался выигрышным.
Так что когда ничего не подозревающая воровка пришла за легкими деньгами, ее ждал неслабый облом. Мало того, что женщина не получила приз, полиция обнаружила в ее послужном списке еще один случай воровства кредитки и пять случаев мошенничества. Теперь "победительницу" ждет суд.
Более того, машину, на которой женщину привезли забирать 50 тысяч, в тот же день остановили полицейские. Оказалось, что у водительницы транспортного средства не было страховки, она превысила скорость, а еще у нее были фейковые права.
Теги: Донбасс, Канада, женщина, лотерея, тюрьма
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