Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами

03.02.2019 10:08

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» с временно оккупированных территорий Луганской области в РФ выезжают колонны грузовиков с неизвестными грузами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Находясь в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение 11 минут, в очереди на выезд из Украины наблюдатели видели 41 грузовик. Водитель одного из грузовиков в очереди сказал команде СММ, что он уже 41 час ожидает в пункте пропуска».

Кроме того, «два члена вооруженных формирований (один явно был вооружен) сказали патрулю СММ покинуть этот район».