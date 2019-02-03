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Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами

03.02.2019 10:08
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Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» с временно оккупированных территорий Луганской области в РФ выезжают колонны грузовиков с неизвестными грузами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Находясь в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение 11 минут, в очереди на выезд из Украины наблюдатели видели 41 грузовик. Водитель одного из грузовиков в очереди сказал команде СММ, что он уже 41 час ожидает в пункте пропуска».
Кроме того, «два члена вооруженных формирований (один явно был вооружен) сказали патрулю СММ покинуть этот район».



Теги: Донбасс, грузовик, граница, Луганская область, ОБСЕ, пункт пропуска, грузы, РФ
 
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