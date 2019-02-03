Россия пригрозила Западу оружием судного дня. ВИДЕО

03.02.2019 18:41

В России заявили, что создание стратегического подводного беспилотника "Посейдон"якобы должно "образумить американцев и европейцев".

Об этом сказал член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, передают российские СМИ.

Он также связал новое российское вооружение со скандалом вокруг разрыва РФ и США Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Так, Цеков заявил, что "Посейдон" сможет повлиять на исход спора и заставит американцев сохранить свои обязательства.

"Будет создана ракета, которая долетит, куда надо, за полминуты. Конечно, всех характеристик не знаю, но это ответ, это решение которое, надеюсь, образумит американцев, европейцев, в конце концов, заставит более активно действовать в отношении американцев, в отношении требований к американцам о сохранении ДРСМД. Они же подыгрывают, НАТО якобы заявляет, что Россия будто бы нарушает. На самом деле нарушают американцы, они его особо и выполнять не собирались", — сказал сенатор.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что на создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности понадобится около двух лет.

"Это очень непростой процесс. Но у нас много наработок, в том числе, советских ракет. Я уверен, что в ближайшее время уже такие ракеты могут быть созданы", — объяснил Клинцевич.

Источник: apostrophe.ua